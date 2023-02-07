تحدثت عن أدلة إثبات جديدة..محكمة حوثية تواصل محاكمة الناشطين «حجر والمومري وعلاو»

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تواصل مليشيا الحوثي في صنعاء بمحاكمة أربعة ناشطين من صانعي المحتوى على خلفية نشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا اليوم تمكين محاميي الناشطين الأربعة بتقديم ردودهم النهائية في الجلسة السادسة المقرر انعقادها الأسبوع القادم.



وذكرت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية أن المحكمة برئاسة القاضي يحيى المنصور، استمعت من عضو النيابة القاضي خالد عمر، إلى أدلة إثبات جديدة بحق المتهمين الأربعة، شملت مقاطع فيديو ومنشورات ومراسلات وإتصالات مع آخرين.



كما تضمنت الأدلة الجديدة أعمالاً وحوالات مالية من داخل وخارج اليمن مقابل النشر وفق الوكالة، بينما قررت المحكمة، تمكين الدفاع من تصوير المستندات وتقديم ما تبقى لديهم من ردود إلى جلسة الثلاثاء المقبل.



وتحاكم المليشيا منذ شهر الناشطين على اليوتيوب أحمد حجر ومصطفى المومري وأحمد علاو وحمود المصباحي، بعد اعتقالهم على خلفية انتقادهم لتفشي الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين.