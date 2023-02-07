السفارة اليمنية في تركيا تصدر بيانا توضيحيا بشأن حقيقة سقوط ضحايا يمنيين في الزلازل

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت السفارة اليمنية بأنقرة، مساء الثلاثاء، تلقيها بلاغات بشأن سقوط ضحايا يمنيين في الزلازل التي ضربت جنوب تركيا.



وذكرت السفارة -في بيان لها-نشرته عبر حسابها عبر،تويتر بأنها باشرت التأكد من أسماء الضحايا وحصر حالات الجرحى والمفقودين وفقا للمعلومات الرسمية الأولية التي تلقتها.



وحثت أبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين بتوخي الحيطة والحذر جراء زلزال جنوب ووسط تركيا، مؤكدا على ضرورة الابتعاد من مناطق الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات التركية.



وفي وقت سابق، قال اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا إن "هناك 58 يمنياً تضرروا من الزلزال بينهم مفقودين إثنين في مدينة كهرمان مرعش التركية في حين أصيب ثمانية آخرين في مدينتي ملاطيا وهاتاتي، في حيث تضرر 46 يمني في خمس مدن أخرى تعرضت للزلزال المدمر".







وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة