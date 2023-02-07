توجيهات عاجلة من الملك سلمان بشأن تداعيات زلزال سوريا وتركيا - حملة شعبية وتسيير جسر جوي يحتوي على 4 انواع من المساعدات

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لتركيا وسوريا
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن “الملك السعودي وولي العهد، وجها بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا“.
وأضاف: “كما أعربا عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية التركية والجمهورية السورية، وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة أسر الضحايا وتمنياتهما للمصابين بالشفاء العاجل وذلك جراء الزلزال، وما خلّفه من وفيات وإصابات وأضرار ماديّة في بعض المناطق التركية والسورية”.
وتابعت: “تؤكد المملكة وقوفها وتضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا الظرف الإنساني”.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.