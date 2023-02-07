مع ازدياد الكوارث الطبيعية.. علماء فلك يكتشفون كوكباً شبيهاً بالأرض على مسافة قريبة منه

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مع ازدياد الكوارث الطبيعية على سطح الأرض، وتزامناً مع زلزالين مدمرين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا وخلفا آلاف القتلى والجرحى، اكتشف علماء فلك كوكباً شبيهاً بالأرض على مسافة قريبة منه، وقد يكون “قابلاً للعيش عليه”.



علماء فلك يكتشفون كوكباً شبيهاً بالأرض

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن العلماء أطلقوا اسم “Wolf 1069 b” على الكوكب المكتشف، قائلين إن حجمه قريب من حجم الأرض، كما أنه يدور حول نجمه، وفق مسافة من شأنها أن تسمح بوجود ماء سائل.

كما يرجح العلماء أن هذا الكوكب الذي يوجد خارج المجموعة الشمسية له “غلاف جوي ومجال مغناطيسي، كما قد يتناوب فيه الليل والنهار أيضاً”.

ولفتت الصحيفة أن هذا الاكتشاف يأتي بعد مسار بحث طويل لعدد من العلماء والأكاديميين المرموقين في معهد “ماكس بلانكس” لعلم الفلك في ألمانيا.

إلى ماذا يحتاج اكتشاف الكوكب الجديد؟

وفقاً للصحيفة، يحتاج الاستكشاف المعمق لهذا الكوكب الواقع خارج المجموعة الشمسية إلى تلسكوب كبير للغاية، يجري تطويره حالياً في شيلي من أجل تعويض المرصد الأوروبي الجنوبي.

وأضافت: “عندما يصبح هذا التلسكوب الضخم جاهزاً، فإنه سيكون أكبر بواقع 5 مرات مقارنة بالتلسكوب الذي يجري الاعتماد عليه في الوقت الحالي”.

ومن مزايا التلسكوب المستقبلي أنه سيكون ذا قدرة كبيرة على استكشاف الكواكب الصغرى الشبيهة بالأرض التي نعيش فوقها، كما سيستطيع تحديد مواصفات غلافها الجوي”.

يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، كانت قد أوضحت العام الماضي، أن “العلماء يعلمون حالياً بوجود نحو 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية”.