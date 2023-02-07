خلال لقائه بـ المبعوث الأممي..الرئيس «العليمي» يحذر من تداعيات خطيرة بسبب اجراءات المليشيات ضد حرية انتقال الافراد والسلع بين المحافظات

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حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من تداعيات اجراءات المليشيات الارهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وانشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الافراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الانسانية التي تسعى هذه المليشيات الى مفاقمتها بدعم من النظام الايراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الاممية المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن.
وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الاقليمية والدولية لدفع المليشيات الحوثية الارهابية على التعاطي الايجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار.
وأكد الرئيس حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الاممي من اجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الامن الدولي، وبياناته، وخصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق اهداف الامم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب مدير مكتب الرئاسة للشؤون الاقتصادية احمد العيسي.