تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع المبعوث السويدي

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث السويدي إلى بلادنا بيتر سيمنبي، وناقش معه مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في عموم محافظات البلاد.

وخلال اللقاء أطلع اللواء العرادة المبعوث السويدي على آخر التطورات على الصعيد السياسي والعسكري وتداعياتها على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية ومضاعفة الأزمة الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني ولا سيما النازحين،

لافتاً إلى أهم الصعوبات التي تواجه مسارات العملية السياسية والجهود الرامية لتجديد الهدنة الإنسانية وأبرز المعوقات لتمديدها وتوسيعها في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران واستهداف المنشآت الحيوية، وتهديد خطوط التجارة العالمية والممرات المائية الدولية.

مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل والدائم في كل ربوع الوطن.

وعبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقدير اليمن لمواقف الحكومة السويدية وما تبذله من جهود سياسية، وما تقدمه من مساعدات انسانية، مثمناً استضافة السويد للمؤتمر الدولي للمانحين الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بهدف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال هذا العام.