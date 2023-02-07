تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع المبعوث السويدي شاهد بالفيديو: أم سورية تضع مولودها تحت الأنقاض وتفارق الحياة لماذا لجأت روسيا إلى بيع بعض احتياطيها من الذهب والعملة الصعبة؟ خبراء يقحمون الذكاء الاصطناعي في مجالات اكتشاف الأدوية الجديدة استثمارات بـ373 مليار دولار وأهداف طموحة.. الكشف عن استراتيجية الصناعة السعودية المستقبلية تحت شعار كسر الصمت واظهار الحقيقة… لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف تعلن تقريرها السنوي لحقوق الانسان تعرف على الزلازل الأكثر تدميرا في هذا القرن ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد خطوة غير متوقعة من السعودية تضامنا مع تركيا وسوريا: توكل كرمان تساهم بمليون ليرة لمساعدة ضحايا الزلزال زلزال تركيا وسوريا.. تفسير العلماء لما حدث تحت سطح الأرض وما يمكن توقعه في أعقاب ذلك؟
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث السويدي إلى بلادنا بيتر سيمنبي، وناقش معه مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في عموم محافظات البلاد.
وخلال اللقاء أطلع اللواء العرادة المبعوث السويدي على آخر التطورات على الصعيد السياسي والعسكري وتداعياتها على استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية ومضاعفة الأزمة الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني ولا سيما النازحين،
لافتاً إلى أهم الصعوبات التي تواجه مسارات العملية السياسية والجهود الرامية لتجديد الهدنة الإنسانية وأبرز المعوقات لتمديدها وتوسيعها في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران واستهداف المنشآت الحيوية، وتهديد خطوط التجارة العالمية والممرات المائية الدولية.
مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل والدائم في كل ربوع الوطن.
وعبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقدير اليمن لمواقف الحكومة السويدية وما تبذله من جهود سياسية، وما تقدمه من مساعدات انسانية، مثمناً استضافة السويد للمؤتمر الدولي للمانحين الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري بهدف تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال هذا العام.