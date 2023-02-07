شاهد بالفيديو: أم سورية تضع مولودها تحت الأنقاض وتفارق الحياة

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وثق ناشطون سوريون في مقطع فيديو لحظة انتشال طفل رضيع ولد حديثا تحت ركام منزله المدمر جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب.

وقال ناشطون إن أمه ولدته ثم ماتت ملتحقة بكامل أسرتها. وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوبي تركيا.

وقال رئيس الدفاع المدني الذي تديره المعارضة السورية الثلاثاء إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني الذي وقع أمس.

وأضاف رائد الصالح أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها

منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين