تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع المبعوث السويدي شاهد بالفيديو: أم سورية تضع مولودها تحت الأنقاض وتفارق الحياة لماذا لجأت روسيا إلى بيع بعض احتياطيها من الذهب والعملة الصعبة؟ خبراء يقحمون الذكاء الاصطناعي في مجالات اكتشاف الأدوية الجديدة استثمارات بـ373 مليار دولار وأهداف طموحة.. الكشف عن استراتيجية الصناعة السعودية المستقبلية تحت شعار كسر الصمت واظهار الحقيقة… لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف تعلن تقريرها السنوي لحقوق الانسان تعرف على الزلازل الأكثر تدميرا في هذا القرن ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بعد خطوة غير متوقعة من السعودية تضامنا مع تركيا وسوريا: توكل كرمان تساهم بمليون ليرة لمساعدة ضحايا الزلزال زلزال تركيا وسوريا.. تفسير العلماء لما حدث تحت سطح الأرض وما يمكن توقعه في أعقاب ذلك؟
وثق ناشطون سوريون في مقطع فيديو لحظة انتشال طفل رضيع ولد حديثا تحت ركام منزله المدمر جراء الزلزال في مدينة جنديرس بريف حلب.
وقال ناشطون إن أمه ولدته ثم ماتت ملتحقة بكامل أسرتها. وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلا و3648 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوبي تركيا.
وقال رئيس الدفاع المدني الذي تديره المعارضة السورية الثلاثاء إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني الذي وقع أمس.
وأضاف رائد الصالح أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها
منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات.
وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين