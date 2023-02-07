لماذا لجأت روسيا إلى بيع بعض احتياطيها من الذهب والعملة الصعبة؟

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت وسائل إعلام رسمية في روسيا أن الحكومة الروسية لجأت في الشهر الماضي إلى احتياطي الذهب وعملة اليوان الصيني لسد العجز في الميزانية العامة.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية عن وزارة المالية اليوم الاثنين أن إجمالي ما باعته من هذا الاحتياطي في كانون الثاني/يناير الماضي بلغ 2.27 مليار يوان (حوالي 309 مليون يورو) و3.6 طن من الذهب.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان الوزارة أن “الموارد التي تم الحصول عليها من هذا تم تحويلها إلى حساب ميزانية الدولة لسد العجز”.

وقُدِّر مقدار العجز في الميزانية العامة في الشهر الماضي بـ1.76 تريليون روبل (23 مليار يورو).

وتابع البيان أن إجمالي ما تم إنفاقه في الشهر الماضي بلغ 1ر3 تريليون روبل (حوالي 40 مليار يورو) بزيادة بنسبة 59% مقارنة بنفس الشهر من .2022 ولم تذكر الوزارة أسبابا لزيادة النفقات.

وتخوض روسيا منذ أواخر شباط/فبراير من العام الماضي حربا على أوكرانيا المجاورة الأمر الذي أدى إلى قيام الغرب بفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو