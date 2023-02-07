استثمارات بـ373 مليار دولار وأهداف طموحة.. الكشف عن استراتيجية الصناعة السعودية المستقبلية

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صرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أسامة بن عبدالعزيز الزامل، بأن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع في المملكة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كذلك أشار إلى أن الوزارة السعودية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الإضافية إلى 1.4 ترليون ريال (373 مليار دولار).
وأوضح الزامل خلال تدشين منصة صناعي، أن الحزم الرقمية بمنصة صناعي تهدف إلى زيـادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة، وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع، مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع، وتقديم الحوافز المقدمة من جهات المنظومة بحزمة رقمية موحدة.
وأضاف أن برامج الدعم تتوزع على ثلاثة مسارات: الأول، من خلال برنامج تنافسية ومسار التحول الرقمي الصناعي، ويقدم البرنامج حلولا تمويلية لدعم تحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، لتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي، ويوفر البرنامج ميزة فترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات مدة سماح تصل إلى 24 شهراً وغيرها.
وأوضح أن المسار الثاني، من خلال تحمل المقابل المالي على العمالة، والمسار الثالث، برنامج الإنتاجية الوطني، ويقدم الاستشارات المجانية من الشركات الرائدة لتقييم مستوى النضج وبناء خرائط طريق الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الارتقاء بممارسات التميز التشغيلي وإدخال تقنيات الصناعة الرابعة