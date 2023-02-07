تحت شعار كسر الصمت واظهار الحقيقة… لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف تعلن تقريرها السنوي لحقوق الانسان

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 155

استعرض وكيل الشؤون الفنيه رئيس اللجنة الدكتور صالح جماله ملخص التقرير السنوي الذي رصد 7553 انتهاك ارتكبته مليشيا الحوثي بحق المواطنين والاعيان المدينة في محافظة الجوف خلال عام 2022م واشار جماله الى أن حالات القتل والاصابة بلغت 142 حالة منها 22 حالة قتل مباشر و34 قتل بالالغام وبلغت الاصابات 86 حالة اصابة مباشرة.

من جانبه قال وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي خلال فعالية اشهار التقرير ان مليشيا الحوثي لاتزال تمارس شتى انواع الانتهاكات بحق المواطنين بالجوف من قتل وتشريد ونهب وفرض جبايات واغلاق للمدارس وحرمان من التعليم رغم ان رواتب المعلمين تدفع من السلطات الشرعية فيما تمنعهم المليشيا من التدريس.

واضاف ان المليشيا الحوثية تمارس انتهاكاتها امام نظر المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان دون ان تحرك ساكنا ما جعل الميشيا تتمادى بانتهاكاتها.

وكشف التقرير عن اغلاق مليشيا الحوثي 100 مدرسة وحرمان 4800 طالبة وطالبة في المحافظة بالاضافة الى اغلاق كلية التربية للعلوم الانسانية وحرمان 1200 طالب وطالبة من ابناء الجوف من مواصلة تعليمهم الجامعي.

وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لعدد 1300 اسرة من منطقة اليتمة شمال المحافظة والتلاعب بالاحتياجات الاساسية واستحداث السجون بذات المنطقة والتضييق على المواطنين من خلال نقاط التفتيش وفرض الجبايات.