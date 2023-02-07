تضامنا مع تركيا وسوريا: توكل كرمان تساهم بمليون ليرة لمساعدة ضحايا الزلزال

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن تضامنها مع الشعبين السوري والتركي وذلك عقب الزلازل التي ضربت الجنوب التركي والشمال السوري.

وأعلنت عن مساهمة مؤسسة توكل كرمان الدولية بمبلغ مليون ليرة تركية لصالح المتضررين من الزلازل. كما وجهت دعوة للحكومات والمنظمات المعنية لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين.

وكان قد أعلن مجلس شباب الثورة إلغاء حفل الذكرى 12 لثورة فبراير في إسطنبول؛ تضامنا مع الشعبين السوري والتركي، جراء الزلزال المدمِّر . وتبرع المجلس بتكاليف الحفل لصالح المتضررين من الزلزال، كما عزَّى الشعبين الشقيقين (السوري والتركي) بهذا المصاب الجلل، سائلا الله الرحمة للموتى والشفاء للمصابين.

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين إلى 3 آلاف و381 قتيلًا. جاء ذلك في تصريحات، الثلاثاء، أدلى بها أورهان تتار المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لـ "آفاد".

وأوضح تتار أن عدد المصابين بلغ 20 ألفا و426، وأن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع. وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة.