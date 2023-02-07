ماذا تعرف عن زلزال ذمار؟ كم كانت قوته وعدد ضحاياه؟ عاجل: أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ويكشف عن أحدث احصائية بالقتلى والمصابين من حلب الى القاهرة.. تعرف على أبرز 5 زلازل ضربت الشرق الأوسط كانت الأكثر تدميراً عبر التاريخ العالم يهتز متأثرا بزلازل تركيا وسوريا المدمرة.. تعرف على آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم اليوم الثلاثاء حراك دبلوماسي في مسقط بشأن اليمن ومسئول سعودي يزور السلطنة قوات درع الوطن تنفذ تدريبات عسكرية في العاصمة عدن وتكشف حقيقة فتح باب التجنيد آخر احصائية رسمية بضحايا الزلازل في تركيا وشمال سوريا ظهور هلال في العين… يمكن أن يكون علامة تحذير لـ قاتل صامت انتبه.. هذه التصرفات تحظر رقمك في واتساب تركيا ترفض خدمة عرضها ماسك لمواجهة تداعيات الزلزلال
حدث زلزال ذمار عام 1982 بمديرية ضوران التي تقع ضمن محافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).
وزلزال ذمار الذي وقع شمال اليمن بالقرب من مدينة ذمار بتاريخ 13 ديسمبر 1982؛كانت قوته 6.0 درجة.
ذكرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، يومها، ان الزلزال قتل 2800 اضافة الى 1500 شخص مصاب ،ودمرت قرابة 300 قرية حيث تعرضت للضرر الشديد، وحوالي 700000 شخص اصبحوا بلا مأوى.
شُعر بالزلزال السكان في مناطق شمال وجنوب اليمن، بالإضافة إلى أماكن في السعودية ،وفق ما نشر في ويكبيديا.
وامس الاثنين ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة تركيا وسوريا، مخلّفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.