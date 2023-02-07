ماذا تعرف عن زلزال ذمار؟ كم كانت قوته وعدد ضحاياه؟

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حدث زلزال ذمار عام 1982 بمديرية ضوران التي تقع ضمن محافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).

وزلزال ذمار الذي وقع شمال اليمن بالقرب من مدينة ذمار بتاريخ 13 ديسمبر 1982؛كانت قوته 6.0 درجة.

ذكرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، يومها، ان الزلزال قتل 2800 اضافة الى 1500 شخص مصاب ،ودمرت قرابة 300 قرية حيث تعرضت للضرر الشديد، وحوالي 700000 شخص اصبحوا بلا مأوى.

شُعر بالزلزال السكان في مناطق شمال وجنوب اليمن، بالإضافة إلى أماكن في السعودية ،وفق ما نشر في ويكبيديا.

وامس الاثنين ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة تركيا وسوريا، مخلّفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدَين.