عاجل: أردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ويكشف عن أحدث احصائية بالقتلى والمصابين

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.

وقال قبل قليل إن بلاده تواجه واحدة من أسوأ وأكبر الكوارث العالمية، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق وأودى بحياة الآلاف.

وتحدث أردوغان في كلمة له بمركز إدارة عمليات الإنقاذ: "طواقمنا تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأمر، ووصلت إلينا طواقم من عدة دول للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

وأضاف: "متخصصوا الزلازل، يقولون إنه لا مثيل لهذا الزلزال الضخم الذي وقع في تركيا"، منوها: "أذكر جميع مواطنينا بعدم استخدم الطرق في المناطق المتعرضة للزلازل إلا للحالات العاجلة، وعدم إشغال شبكات الإتصالات والإنترنت".

وقال الرئيس التركي إن عدد القتلى ارتفع حتى الآن إلى 3549 قتيل، والأرقام مرشحة للارتفاع، فيما بلغ عدد المصابين 22 ألف و168 شخص، والحصيلة غير نهائية.

وأكد أردوغان على أنه: "وصلتنا مبادرات للمساعدة من 76 دولة حتى الآن".