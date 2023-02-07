قوات درع الوطن تنفذ تدريبات عسكرية في العاصمة عدن وتكشف حقيقة فتح باب التجنيد

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نفذت قوات درع الوطن المشكلة حديثا تدريبات عسكرية صباح اليوم الثلاثاء في مقر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وكانت القوات قد نوهت امس بانها ستنفذ صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023 م تدريبات عسكرية في مقر قيادة قوات التحالف العربي 802 الواقع في مديرية البريقة بمحافظة عدن.

وقالت في منشور على صفحتها في فيسبوك -رصده محرر مأرب برس- انها ستجري التدريبات بالذخيرة الحية على عدد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ودعت جميع المواطنين في مديرية البريقة وعموم مديريات مدينة عدن بعدم الشعور الذعر والخوف عند سماع أصوات الرصاص.

وفي موضوع آخر ،نفت قوات درع الوطن ما وصفتها بالمزاعم المتداولة خلال الأيام الماضية عن فتحها باب التجنيد.

ودعت إلى عدم التواصل مع الارقام المرفقة بالدعوات، مؤكدة ان اي عمليات تجنيد جديدة سيتم الإعلان عنها عبر صفحتها ووسائلها الرسمية.