عاجل: آخر احصائية رسمية بضحايا الزلازل في تركيا وشمال سوريا

الثلاثاء 07 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3.432 قتيلا و21.103 مصابين.

13.5 مليون مواطن في تركيا تأثروا بشكل مباشر.

انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال وتلقي بلاغات بانهيار 11302 مبنى لم يتم تأكيدها.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تعلن إنقاذ نحو 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا .

اما في سوريا..

وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 قتيلا و 1449 مصابا في حصيلة غير نهائية والدفاع المدني السوري:تدمير 210 مبان بالكامل وأكثر من 520 مبنى بشكل جزئي وتصدع آلاف المباني والمنازل، وعدد ضحايا الزلزال مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض.