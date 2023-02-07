ظهور هلال في العين… يمكن أن يكون علامة تحذير لـ قاتل صامت انتبه.. هذه التصرفات تحظر رقمك في واتساب تركيا ترفض خدمة عرضها ماسك لمواجهة تداعيات الزلزلال الأقوى منذ 28 عاما.. تفاصيل ما أحدثه الزلزال المدمر في سوريا هي الأقوى منذ 40 عاما.. هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك الأمريكية البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدمية من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟
رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وردا على سؤال عما إذا كان يمكنه المساعدة في أقمار Starlink أثناء انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الناجم عن زلزال قوي في تركيا، كتب ماسك في تغريدة عبر "تويتر" أن شركة Space Exploration Technologies Corp، يمكن أن نوفر شبكة Starlink، بمجرد موافقة الحكومة التركية، مشيرا إلى أنه "لم تتم الموافقة على Starlink من قبل الحكومة التركية حتى الآن".
ومن المقرر أن تطلق سبيس إكس "تركسات 6A"، أول قمر صناعي للاتصالات في تركيا إلى مداره في الربع الأول من هذا العام.
يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا فجر يوم أمس الاثنين، أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في سوريا وتركيا، وآلاف الجرحى والعالقين تحت الأنقاض، في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عام 1939، وشعر بارتدادته في منطقة شرق