هي الأقوى منذ 40 عاما.. هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك الأمريكية

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تعرضت ولاية نيويورك إلى زلزال بلغت قوته 3.8 درجات وهي الأقوى في الولايات المتحدة منذ 40 عاما وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأعلن مسؤولون أن مركز الزلزال كان بالقرب من ويست سينيكا.
وحسب التقارير الواردة فإن الزلزال الذي نشأ في سينيكا، شرق بافالو بنيويورك، واستمر لبضع ثوان فقط، وقع على عمق حوالي 3 كيلومترات تحت الأرض.
ووقع الزلزال على بعد حوالي كيلومترين باتجاه الشمال الشرقي من غرب سينيكا في الساعة 6:15 صباحا، وفقا لمسؤولي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووفقا للتقارير الإعلامية لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. تجدر لإشارة إلى أن مناطق في تركيا وسوريا تعرضت فجر أمس الاثنين، إلى زلزال مدمر أسفر عن مقتل الآلاف وخلف دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية، هذا ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة