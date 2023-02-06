عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة

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قُتل شيخ قبَلي، وأُصيب كيل نيابة، على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، صباح اليوم الاثنين، في منطقة الحوبان، الواقعة شرق محافظة تعز.
وذكرت مصادر محلية، أن الشيخ محمد حمود مزاحم، المدعو "أبو كهلان" قُتل على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، أثناء تواجده أمام النيابة العامة بمدينة الصالح، فيما أُصيب وكيل النيابة العامة، عبدالوهاب الحنسري.
وأشارت المصادر إلى أن واقعة القتل، ما تزال غامضة، فيما اكتفت أسرة القتيل والمصاب، بإعلان الوفاة والإصابة، دون الإشارة إلى تفاصيل تبيّن أسباب الوقعة.
وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة النطاق بحق المواطنين، توزعت بين القتل والاعتقال والاختطاف ونهب الممتلكات ومصادرة الأراضي الزراعية.
وخلال السنوات الماضية، قامت مليشيا الحوثي باغتيال عشرات المشايخ، ممن ساندوا مشروعها الإرهابي، عبر نصب الكمائن، وتنفيذ عمليات قتل غامضة.