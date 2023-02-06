اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعربت الجمهورية اليمنية، الإثنين، عن تضامنها وحزنها، لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأنها تعرب عن متابعتها للنتائج الكارثية للزلزال المدمر في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن مئات الوفيات والإصابات وأضرار هائلة في الممتلكات.



واكدت وزارة الخارجية، تضامن الجمهورية اليمنية مع الأشقاء في تركيا وسوريا.



وحصدت الزلزال المدمرة، الذي ضرب تركيا وسوريا حتى الآن 1500 قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح في البلدين، وفقا لإحصائيات أولية صادرة عن الجهات الرسمية في البلدين.