البنك المركزي اليمني يعلن منح 6 تراخيص لبنوك التمويل الأصغر عناصر حوثية تقتل شيخاً قبلياً وتصيب وكيل نيابة اليمن تعلن تضامنها وحزنها لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدمية من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟ المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939''
اعربت الجمهورية اليمنية، الإثنين، عن تضامنها وحزنها، لوقوع ضحايا جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأنها تعرب عن متابعتها للنتائج الكارثية للزلزال المدمر في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن مئات الوفيات والإصابات وأضرار هائلة في الممتلكات.
واكدت وزارة الخارجية، تضامن الجمهورية اليمنية مع الأشقاء في تركيا وسوريا.
وحصدت الزلزال المدمرة، الذي ضرب تركيا وسوريا حتى الآن 1500 قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح في البلدين، وفقا لإحصائيات أولية صادرة عن الجهات الرسمية في البلدين.