صدور توجيه رئاسي بـ استيعاب ممثلي القطاع الخاص في كافة الصناديق الانمائية والخدمية من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟ المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939'' برشلونة يسحق إشبيلية ويتزعم صدارة شركة تخترع سيارة تعمل دون وقود ولا كهرباء.. هذه مواصفاتها بهذه المعاهدة.. أهانت اليونان العثمانيين وحصلت على جزر
أعلنت عدة دول عن إطلاق جسر جوي إلى المناطق المتضررة في تركيا، وأخرى في سوريا بعد الزلزال المدمّر وما تبعه من هزات ارتدادية أدت إلى مقتل وإصابة المئات في البلدين.
دول قدمت المساعدة العاجلة
وكانت أذربيجان أول دولة تعلن إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصاً للمساعدة في إزالة آثار الزلزال.
كما أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن فرق بحث وإنقاذ ستغادر إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.
من جهتها، قالت إيران إنها مستعدة لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا وإرسال فرق الإغاثة إلى البلدين، وأيضاً أعلنت الجزائر بناء جسر جوي لمساعدة “المنكوبين”، وبدوره أعلن العراق إرسال فرق للمساعدة في تركيا.
وفي موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتركيا وسوريا، في وقت أعلنت فيه وزارة الطوارئ الروسية تجهيز طائرتين تحملان فريق بحث وإنقاذ يضم 100 شخص لإرسالهما إلى تركيا.
بيانات مستمرة من دول العالم
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وجه وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين.
كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن الحلفاء يحشدون الدعم لتركيا.
وبدورها أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال. وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال: إن بلاده تمد يد العون لتركيا من خلال الاتحاد الأوروبي ورئاستها له لتنسيق الدعم بشأن الزلزال.
كما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة عاجلة، وصدر عرض مماثل عن المستشار الألماني أولاف شولتز، وكذلك أعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم المساعدات لتركيا وقدمت التعازي في الضحايا.
وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي الذي وصفه بالصديق.