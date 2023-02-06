من هي الدول التي أعلنت إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال “المدمّر”؟

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت عدة دول عن إطلاق جسر جوي إلى المناطق المتضررة في تركيا، وأخرى في سوريا بعد الزلزال المدمّر وما تبعه من هزات ارتدادية أدت إلى مقتل وإصابة المئات في البلدين.

دول قدمت المساعدة العاجلة

وكانت أذربيجان أول دولة تعلن إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصاً للمساعدة في إزالة آثار الزلزال.

كما أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري أن فرق بحث وإنقاذ ستغادر إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، قالت إيران إنها مستعدة لتقديم المساعدات لتركيا وسوريا وإرسال فرق الإغاثة إلى البلدين، وأيضاً أعلنت الجزائر بناء جسر جوي لمساعدة “المنكوبين”، وبدوره أعلن العراق إرسال فرق للمساعدة في تركيا.

وفي موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتركيا وسوريا، في وقت أعلنت فيه وزارة الطوارئ الروسية تجهيز طائرتين تحملان فريق بحث وإنقاذ يضم 100 شخص لإرسالهما إلى تركيا.

بيانات مستمرة من دول العالم

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وجه وكالات الإغاثة الأميركية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين.

كما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن الحلفاء يحشدون الدعم لتركيا.

وبدورها أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيرسل فرق إنقاذ ويستعد لمساعدة تركيا بعد الزلزال. وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قال: إن بلاده تمد يد العون لتركيا من خلال الاتحاد الأوروبي ورئاستها له لتنسيق الدعم بشأن الزلزال.

كما عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة عاجلة، وصدر عرض مماثل عن المستشار الألماني أولاف شولتز، وكذلك أعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم المساعدات لتركيا وقدمت التعازي في الضحايا.

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي الذي وصفه بالصديق.