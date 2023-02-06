المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 323

بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، السبت، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، دعم جهود مفاوضات السلام في اليمن.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان، جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن، حسب وكالة (واس) السعودية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته.

وفي وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص تيم ليندركينغ سيبدأ جولة جديدة تشمل ‎السعودية و ‎سلطنة_عمان و ‎الإمارات، لدفع عملية سلام شاملة في ‎اليمن، وحث الجهات المانحة على التبرّع بسخاء لتمويل المساعدات المنقذة لحياة لليمنيين.