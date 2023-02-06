المبعوث الأمريكي يبحث مع السفير السعودي دعم جهود السلام في اليمن ويشدد على التبرع بسخاء لليمنيين توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939'' برشلونة يسحق إشبيلية ويتزعم صدارة شركة تخترع سيارة تعمل دون وقود ولا كهرباء.. هذه مواصفاتها بهذه المعاهدة.. أهانت اليونان العثمانيين وحصلت على جزر تفاصيل مثيرة عن زلزال عنيف يضرب تركيا.. قتلى وجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمه صحيفة مشهورة تكشف تفاصيل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية
بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، السبت، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، دعم جهود مفاوضات السلام في اليمن.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان، جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن حول المفاوضات للوصول إلى سلام مستدام في اليمن، حسب وكالة (واس) السعودية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم الجهود الأمنية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ودعم أمنه واستقراره وتنميته.
وفي وقت سابق قالت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص تيم ليندركينغ سيبدأ جولة جديدة تشمل السعودية و سلطنة_عمان و الإمارات، لدفع عملية سلام شاملة في اليمن، وحث الجهات المانحة على التبرّع بسخاء لتمويل المساعدات المنقذة لحياة لليمنيين.