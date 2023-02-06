توجيهات من العميد طارق صالح بسرعة تشغيل محطات بث الإنترنت لتوفير اتصالات آمنة في المناطق المحررة

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، وزيرَ الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، ومدير عام شركة "عدن نت" منصور الوليدي، بالاسراع في تشغيل محطات بث شبكة الإنترنت في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مدينة المخا بمحافظة تعز، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير عام شركة "عدن نت"، لمناقشة مستوى الإنجاز في مشروع التوسعة الذي تنفذه شركة "عدن نت" تحت إشراف وزارة الاتصالات، لإيصال خدمات الإنترنت غير الخاضعة لتحكم مليشيا الحوثي إلى أقصى ما يمكن في المناطق المحررة.

وشدد العميد الركن طارق صالح، على ضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تشغيل شبكة الإنترنت من خلال "عدن نت" في مدينتي عتق والمخا مع حلول شهر رمضان المبارك.. مؤكداً على أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وتجنب التأخير لتحقيق خطوات ملموسة تقود إلى تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل من سيطرة المليشيا الحوثية.

بدوره، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن خدمة الإنترنت التي تقدمها "عدن نت" سيتم تشغيلها رسمياً نهاية فبراير الجاري، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، كما سيتم تدشين الخدمة في كل من سيئون ولحج وأبين بعد شهر واحد.

كما استعرض مدير شركة "عدن نت" شرحاً مفصلًا حول مراحل توسعة شبكة الإنترنت في كل من محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة، ومدينة المخا التي استكملت الشركة فيها كُليًا تشييد الأبراج الخاصة ببث الإنترنت تمهيدًا لتشغيل الشبكة بشكل منتظم.

وعقب اللقاء، قام وزير الاتصالات بتفقد سنترال المخا والمواقع التي تم فيها نصب أبراج شبكة عدن نت..مشيراً إلى وجود برنامج لإيصال الشبكة إلى مدينتي الخوخة في الحديدة والتربة في تعز كمرحلة قادمة من المشروع لتأمين الحاجة إلى شبكة اتصالات آمنة تكون في متناول الجميع.