شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول زلزال جنوب تركيا ان هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة.

واعلن أردوغان عن وفاة 912 شخصاً وإصابة 5 آلاف و385 في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.