شاهد صور من تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين عاجل: مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأردوغان يعلن عن آخر احصائية للضحايا ويؤكد: ''هذه أكبر كارثة منذ عام 1939'' برشلونة يسحق إشبيلية ويتزعم صدارة شركة تخترع سيارة تعمل دون وقود ولا كهرباء.. هذه مواصفاتها بهذه المعاهدة.. أهانت اليونان العثمانيين وحصلت على جزر تفاصيل مثيرة عن زلزال عنيف يضرب تركيا.. قتلى وجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمه صحيفة مشهورة تكشف تفاصيل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية ريال مدريد يسقط بهدف غريب من نيران صديقة تفاصيل جديدة عن فضيحة الوثائق السرية التي تلاحق بايدن وقد تسبب له أزمة ثقة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول زلزال جنوب تركيا ان هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة.
واعلن أردوغان عن وفاة 912 شخصاً وإصابة 5 آلاف و385 في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.