دول تأثرت بزلزال تركيا وسوريا تعلن سقوط قتلى ومصابين

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تأثرت عدة دول مجاورة لتركيا بالزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الإثنين، والذي بلغت شدته 7.4 درجات.

وشعر بالزلزال كل من سوريا ولبنان ومصر وجمهورية شمال قبرص التركية وإدارة قبرص التركية والعراق.

وفي سوريا، تأثر سكان محافظات حلب واللاذقية وحماة والرقة بشدة بزلزال مرعش، وفقد أكثر من 100 شخص حياته جراء الزلزال.

وقالت وكالة سانا السورية إن 42 شخصا لقوا مصرعهم في محافظة حلب وأصيب 200 آخرون.

من جانبها حصلت الأناضول على معلومات من مصادر محلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، تفيد بمصرع 58 شخصا على الأقل.