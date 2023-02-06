برشلونة يسحق إشبيلية ويتزعم صدارة

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وسع برشلونة فارق الصدارة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 8 نقاط بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من جوردي ألبا وجابي ورافينيا في الفوز 3-صفر على ضيفه إشبيلية يوم الأحد.

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية لكنهم تمكنوا من التسجيل فقط بعد الاستراحة عندما أرسل البديل فرانك كيسي الكرة إلى ألبا داخل منطقة الجزاء ليضعها بتسديدة مباشرة إلى يسار حارس المرمى.

وبعد 12 دقيقة، انطلق رافينيا من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة مثالية لجابي وضعها في المرمى. وأحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة إثر تمريرة عرضية من ألبا.

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

ويحتل إشبيلية، الذي فاز في خمس مباريات فقط من 20 في الدوري هذا الموسم، المركز 16 برصيد 21 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط