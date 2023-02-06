صحيفة مشهورة تكشف تفاصيل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية

الإثنين 06 فبراير-شباط 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية.

وأفادت "سبق" بأن مشروع ولي العهد لتطوير جدة التاريخية يتكون من 600 مبنى أثري تاريخي على مساحة تقدر بـ2.5 كيلومتر مربع.

وذكرت "سبق" أن المنطقة تحتوي على مساجد من عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، والخليفة الراشد عثمان بن عفان، مبنية بالحجر والطين والخشب، ومشروع لترميم المباني وآخر لتحسين البنية التحتية.

وبحسب "سبق"، فإن مشروع الأمير محمد بن سلمان يتضمن مشروعي الساحة الثقافية وإعادة الماء إلى الميناء القديم، مقابل باب البنط، ومشروع لعمل التاكسي البحري يربط ما بين جدة التاريخية وشمال جدة عبر الكورنيش، حيث ستكون المنطقة سياحية.

جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد أطلق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزا جاذبا للأعمال وللمشروعات الثقافية، ومقصدا لرواد الأعمال