ريال مدريد يسقط بهدف غريب من نيران صديقة

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مني فريق ريال مدريد بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه ريال مايوركا (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
وجاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله ناتشو فيرنانديز مدافع فريق ريال مدريد مبكرا عند الدقيقة 13 خطأ في مرماه.
بينما أضاع ماركو أسينسيو فرصة ذهبية لإدراك التعادل للفريق الملكي بإهداره ركلة جزاء بعد مرور ساعة من بداية اللقاء.
وتوقف رصيد فريق ريال مدريد بعد هذه الهزيمة المفاجئة عند 45 نقطة، ويحتل المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف متصدر "لا ليغا" غريمه التقليدي برشلونة، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه إشبيلية في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.
بينما رفع نادي ريال مايوركا رصيده، بعد هذ الفوز إلى 28 نقطة، ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب، معززا بذلك موقعه في المنطقة الدافئة