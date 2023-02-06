ريال مدريد يسقط بهدف غريب من نيران صديقة تفاصيل جديدة عن فضيحة الوثائق السرية التي تلاحق بايدن وقد تسبب له أزمة ثقة انخفاض قياسي لاحتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم و3 دول عربية تسجل نموا بالمليارات برئاسة وكيل المحافظة المكتب التنفيذي في مأرب يناقش عددا من تقارير الأداء ويتخذ عددا من القرارات الإدارية المكتب تنفيذي في محافظة مأرب يعتمد الإثنين الأخير من كل شهر يوماً للنظافة دول عربية ضمن الأعلى نمواً في احتياطات الذهب.. وأرقام “مفاجئة” عن تركيا الوكيل مفتاح يبحث توسيع التدخلات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي في مأرب مسؤول أمريكي يكشف المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها خلال لقائه بوفدٍ أمريكي ..وزير الدفاع ينتقد تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيات:سيشكل تهديدا للإستقرار في المنطقة والعالم العمليات الحربية تحتفل بتخريج عدد من الدورات والفريق بن عزيز يؤكد:جماعة الحوثي لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة
أشارت صحيفة Newsweek، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يواجه أزمة ثقة كبيرة في الأوساط الأمريكية، بسبب الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله في ديلاوير.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Redfield & Wilton Strategies، لصالح صحيفة Newsweek، أن 43% من الأمريكيين، مقتنعون بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو أحد شركائه، تعمد الاحتفاظ بالوثائق السرية في منزله ومكتبه، ويعتقد 34% أن الوثائق وصلت إلى منزله عن طرق الخطأ، بينما لا يمتلك 23% أدنى فكرى عن طريقة وصول الوثائق إلى منزل بايدن.
يشار إلى أن 42% من المستطلعين يعتقدون أن موضوع الوثائق السرية، التي عثر عليها في حوزة بايدن "مبالغ فيه"، بينما أيد 65% من المشاركين، عمليات البحث التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، في عقارات الرئيس الأمريكي.
أجريت الدراسة في الفترة ما بين الـ 28-29 من يناير 2023، بمشاركة 1500 شخص.
يذكر أنه تم العثور على مجموعة من الوثائق السرية في مركز أبحاث واشنطن، التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي منزله في مدينة ويلمنغتون، بينها وثائق استخباراتية حول أوكرانيا، وإيران، وبريطانيا، تعود للفترة ما بين 2013-2016.
من جهتها تحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق سرية تعود للفترة التي كان فيها بايدن نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في منزله.
وأفاد بايدن، بأنه لا يعلم شيئا عن الوثائق، وأعلن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي تشكل إحراجا للبيت الأبيض، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأمريكية في فضيحة مشابهة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بوثائق سرية تخص الدولة