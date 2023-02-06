المكتب تنفيذي في محافظة مأرب يعتمد الإثنين الأخير من كل شهر يوماً للنظافة

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أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اعتماد يوم الإثنين الأخير من كل شهر يومًا لحملة نظافة مجتمعية ورسمية بالمحافظة.
وفي الاجتماع قدم الأستاذ محمد عطية مدير عام صندوق النظافة والتحسين شرحا مفصلا عن جهود الصندوق، وطبيعة اختيار يوم الإثنين من كل شهر، الذي يأتي ضمن مشروع مدينتي أجمل، مؤكدا على ضرورة أن يكون للمجتمع مشاركة في تنفيذ حملات النظافة، لاسيما طلبة المدارس والجامعات والأندية ومؤسسات القطاع الخاص والحكومية وغير الحكومية والأحياء السكنية.
ودعا مدير التحسين وسائل الإعلام إلى التفاعل مع طموحات مشروع مدينتي أجمل من خلال البرامج التوعوية، في الإذاعات والتلفزيونات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بما يمكن من إشراك الجهود المجتمعية في دعم وإسناد جهود النظافة والتحسين بالمحافظة، وإظهار الوجه الجمالي والحضاري لمدينة مأرب الجدير بالذكر أن صندوق النظافة والتحسين، دشن مشروع مدينتي أجمل في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022 والذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري 2023م.