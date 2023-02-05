 دول عربية ضمن الأعلى نمواً في احتياطات الذهب.. وأرقام “مفاجئة” عن تركيا

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بالوقت الذي سجلت دول العالم انخفاضاً قياسياً في احتياطات الذهب، كشفت تقرير عن نمو اقتصادي “مثير” لثلاث دول عربية.

خسائر العالم في احتياطات الذهب

وتحدثت وكالة نوفوستي الروسية، عن انخفاض قياسي في احتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت خلال سنة 2022 بمقدار ترليون دولار.

وحسب التقرير الذي استند إلى بيانات البنوك المركزية، فإن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في العالم، تراجعت العام الماضي، بمعدل قياسي بلغ تريليون دولار، وتظهر الأرقام أن سويسرا سجلت أكبر تراجع، ووصفت ذلك بأنه أكبر انخفاض سنوي منذ مطلع القرن على الأقل.

وعام 2015 انخفضت الحيازات الأجنبية في البنوك المركزية بمقدار 711 مليار دولار، حيث اعتبر حينها أنه تراجع قياسي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بينما سجلت آخر مرة انخفاض في الاحتياطيات في عام 2018، بمقدار 63 مليار دولار فقط.

وحسب الاحصائيات والأرقام التي ذكرها التقرير كانت الاحتياطيات الأكثر تراجعاً في سويسرا (186 مليار دولار)، واليابان (134 مليار دولار)، وسنغافورة (128 مليار دولار)، والصين (120 مليار دولار).

كما تشمل المراكز العشرة الأولى أيضا الهند وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وجمهورية التشيك.

قفزة لدول عربية

أما بالمقابل فقذ شهدت عددٌ من الدول نمواً اقتصادياً، وزادت الأصول الدولية للبنوك المركزية في 33 دولة، لكنها زادت بأكثر من مليار دولار في 15 دولة فقط.

ويقول التقرير ،إن تركيا سجلت أقوى نمو في أصول الذهب والعملات الأجنبية، التي نمت بمقدار 17.6 مليار دولار، رغم الحديث عن انهيار اقتصادي فيها وتراجع عملتها المحلية.

بينما سجلت كل من قطر (+ 5.2 مليار دولار)، والأرجنتين (+ 4.9 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (+ 4.5 مليار دولار)، والكويت (+ 4.1 مليار دولار).