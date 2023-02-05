الوكيل مفتاح يبحث توسيع التدخلات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي في مأرب

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة مارب عبدربه مفتاح، الأحد، مع مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، توسيع التدخلات في المجالات الإنسانية والبنى التحتية المستدامة بما يعزز قدرات السلطة المحلية في تقديم الخدمات ويخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.



وأكد الوكيل مفتاح أهمية تدخلات الهلال الأحمر الكويتي خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف، مثمنا الدعم الكويتي، ومعرباً عن التطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية جراء استمرار الحرب والظروف الصعبة الراهنة في البلاد.



من جانبه استعرض مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي خطط وبرامج الجمعية في مختلف المجالات وخصوصا الجوانب الإنسانية.