دول عربية ضمن الأعلى نمواً في احتياطات الذهب.. وأرقام “مفاجئة” عن تركيا الوكيل مفتاح يبحث توسيع التدخلات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي في مأرب مسؤول أمريكي يكشف المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها خلال لقائه بوفدٍ أمريكي ..وزير الدفاع ينتقد تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيات:سيشكل تهديدا للإستقرار في المنطقة والعالم العمليات الحربية تحتفل بتخريج عدد من الدورات والفريق بن عزيز يؤكد:جماعة الحوثي لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة خلال لقائه بـ المبعوث الأمريكي.. اللواء العرادة يحدد 3 شروط للقبول بأي حوار سياسي تفاصيل لقاء وزير الدفاع يلتقي مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة عدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع الحكومة الألمانية على تداعيات الارهاب الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وزير الأوقاف والإرشاد يصدر قرارًا بتشكيل مشيخة الإقراء ... قائمة بالاسماء عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد لمناقشة جهود الوزارة في ترشيد الخطاب الديني وترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام
ناقش وكيل محافظة مارب عبدربه مفتاح، الأحد، مع مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، توسيع التدخلات في المجالات الإنسانية والبنى التحتية المستدامة بما يعزز قدرات السلطة المحلية في تقديم الخدمات ويخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.
وأكد الوكيل مفتاح أهمية تدخلات الهلال الأحمر الكويتي خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف، مثمنا الدعم الكويتي، ومعرباً عن التطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية جراء استمرار الحرب والظروف الصعبة الراهنة في البلاد.
من جانبه استعرض مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي خطط وبرامج الجمعية في مختلف المجالات وخصوصا الجوانب الإنسانية.