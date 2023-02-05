دول عربية ضمن الأعلى نمواً في احتياطات الذهب.. وأرقام “مفاجئة” عن تركيا الوكيل مفتاح يبحث توسيع التدخلات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي في مأرب مسؤول أمريكي يكشف المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها خلال لقائه بوفدٍ أمريكي ..وزير الدفاع ينتقد تساهل المجتمع الدولي تجاه المليشيات:سيشكل تهديدا للإستقرار في المنطقة والعالم العمليات الحربية تحتفل بتخريج عدد من الدورات والفريق بن عزيز يؤكد:جماعة الحوثي لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة خلال لقائه بـ المبعوث الأمريكي.. اللواء العرادة يحدد 3 شروط للقبول بأي حوار سياسي تفاصيل لقاء وزير الدفاع يلتقي مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة عدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع الحكومة الألمانية على تداعيات الارهاب الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وزير الأوقاف والإرشاد يصدر قرارًا بتشكيل مشيخة الإقراء ... قائمة بالاسماء عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد لمناقشة جهود الوزارة في ترشيد الخطاب الديني وترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام
كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، عن المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها، إذ قال لشبكة “CNN”: “إن المنطاد الصيني مر فوق قاعدة تحتفظ بأكبر صوامع الصواريخ الباليستية”.
– المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس جو بايدن، أمر بإسقاط المنطاد الصـيني فوراً لكن وزارة الدفاع نصحته بالانتظار.
كما أكد المسؤول، أن بايدن أمر بوقف كل الأنشطة العسكرية الحساسة خلال مرور المنطاد الصيني، مشيراً إلى أنه كان محبطاً من تعليقات الجمهوريين قبل إسقاط المـنطاد الصيني.
وأشار المسؤول أمريكي خلال تصريحاته لـCNN إلى أنهم لم يشهدوا قط شيئاً وقحاً في مجال التجسس كالمنطاد الصـيني.
ووفقاً لما قالته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اكتشاف البالونات كان مصدر إحراج للصينيين الذين “أزعجهم” الحادث.
وقال مسؤولان يوم أمس السبت لصحيفة “واشنطن بوست”: “إن المناطيد كانت جزءًا من برنامج مراقبة عسكري صيني يعتمد على التكنولوجيا التي تساعد في إمداد الجيش”.
فيما نفت الصين تلك المزاعم، وأوضحت المنطاد كان يتعلق بجمع بيانات عن الطقس.