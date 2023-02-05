مسؤول أمريكي يكشف المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، عن المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني ونوعية الأسلحة بداخلها، إذ قال لشبكة “CNN”: “إن المنطاد الصيني مر فوق قاعدة تحتفظ بأكبر صوامع الصواريخ الباليستية”.

– المنشأة التي مر فوقها المنطاد الصيني

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس جو بايدن، أمر بإسقاط المنطاد الصـيني فوراً لكن وزارة الدفاع نصحته بالانتظار.

كما أكد المسؤول، أن بايدن أمر بوقف كل الأنشطة العسكرية الحساسة خلال مرور المنطاد الصيني، مشيراً إلى أنه كان محبطاً من تعليقات الجمهوريين قبل إسقاط المـنطاد الصيني.

وأشار المسؤول أمريكي خلال تصريحاته لـCNN إلى أنهم لم يشهدوا قط شيئاً وقحاً في مجال التجسس كالمنطاد الصـيني.

ووفقاً لما قالته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اكتشاف البالونات كان مصدر إحراج للصينيين الذين “أزعجهم” الحادث.

وقال مسؤولان يوم أمس السبت لصحيفة “واشنطن بوست”: “إن المناطيد كانت جزءًا من برنامج مراقبة عسكري صيني يعتمد على التكنولوجيا التي تساعد في إمداد الجيش”.

فيما نفت الصين تلك المزاعم، وأوضحت المنطاد كان يتعلق بجمع بيانات عن الطقس.