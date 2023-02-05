العمليات الحربية تحتفل بتخريج عدد من الدورات والفريق بن عزيز يؤكد:جماعة الحوثي لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز بأن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها اليوم، في الحفل الذي اقامته هيئة العمليات بمناسبة تخرج الدورة الـ 13 مدفعية، والدورة الثامنة اتصالات، ودورة الإسعافات المتقدمة.

وأشاد الفريق بن عزيز، بجهود هيئة العمليات الحربية في تفعيل المدارس العسكرية ورفد الجيش بالكوادر المؤهلة.. مؤكداً أن التدريب والتأهيل هو أساس النجاح في المعركة الوطنية المقدّسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأكد رئيس هيئة الأركان، التزام القوات المسلحة الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

وقال "نحن في القوات المسلحة دعاة سلام، لكننا نعي أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، لن تخضع للسلام بدون حسم المعركة.

مؤكدًا أن مشروع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية مشروع قتل ودمار، وإن لم يتم ردعها سيتجاوز شرّها حدود اليمن.

وثمن رئيس الأركان دور تحالف دعم الشرعية الداعم للقوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد المشروع الإرهابي الحوثي الإيراني العابر للحدود.

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، إلى أهمّية هذه الدورات العسكرية المتخصصة في رفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية للقوات المسلحة؛ وبما يؤدي إلى تنفيذ المهام الموكلة في مسرح العمليات بكفاءة عالية وبأقل التكاليف.

وأكد قدرة القوات المسلحة والأمن والمقاومة على تحقيق النصر على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً المهددة لأمن المنطقة العربية.

وهنّأ رئيس الأركان الخريجين بما اكتسبوه من مهارات وخبرات طيلة فترة التدريب.. ناقلًا لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بـ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس.

وفي ختام الحفل الذي حضره نائب رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن مراد طريق، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع، جرى تكريم المبرزين من خريجي الدورات التدريبية التخصصية.