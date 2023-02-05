خلال لقائه بـ المبعوث الأمريكي.. اللواء العرادة يحدد 3 شروط للقبول بأي حوار سياسي

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على ضرورة التزام أي عملية سياسية تطلقها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار سياسي بين الأطراف اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني وينهي معاناتهم ويفضي لاتفاق سلام شامل وعادل ودائم في ربوع البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاحد، بـ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والسبل الكفيلة للدفع بعملية سلام شاملة تُنهي معاناة اليمنيين.
وخلال اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي ستيفن فاجن، أشاد اللواء العرادة بمستوى العلاقات المتينة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية ومستوى الشراكة القائمة بين الحكومتين في الكثير من القضايا والملفات الاستراتيجية والمهمة على المستوى الاقليمي والدولي وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط التجارة العالمية والملاحة البحرية والتصدي للمحاولات الإيرانية المستمرة لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى بلادنا بهدف إغراق اليمن والمنطقة في العنف والفوضى حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.
وثمن مواقف الحكومة الأمريكية الثابتة ودعمها المستمر لجهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية ومستواهم المعيشي.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية دور الدبلوماسية الأمريكية في دعم جهود الأمم المتحدة وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف تصعيدها المتواصل والتوقف عن أنشطتها العدائية، ودفعها للقبول بمساعي تحقيق السلام.