تفاصيل لقاء وزير الدفاع يلتقي مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة  بمدينة عدن

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن قائد المنطقة العسكرية الثالثة قائد اللواء 48 مشاه اللواء الركن منصور ثوابة.

واستمع وزير الدفاع الى مستجدات الوضع الميداني في جبهات القتال بمحافظة مأرب في ظل الاعتداءات الحوثية الإرهابية المستمرة في أكثر من جبهة..

وجاهزية قوات الجيش الوطني والمقاومة في التصدي ومواجهة هذه الاعتداءات. واشاد وزير الدفاع بصمود وبسالة منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية...

لافتا الى ما حققوه من ضربات موجعة للمشروع الإيراني في جبال واودية وصحاري مأرب التي ابتلعت الاف الصرعى من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وحطمت احلامهم عند ابوابها.

وشدد الفريق الداعري على المزيد من الجاهزية القتالية ورفع الروح المعنوية، وتأهيل وتدريب ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الثالثة، والبقاء في اعلى درجات الجاهزية استعدادا لأي متغيرات.