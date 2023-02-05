رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع الحكومة الألمانية على تداعيات الارهاب الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد بقصر معاشيق ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، رئيس البعثة الالمانية للتعاون الاقتصادي فيليب نيكولاس للبحث في التدخلات الانمائية والانسانية المنسقة مع الحكومة، والمجتمع الدولي.
ووضع العليمي الوفد الالماني امام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الالماني الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية وتطلعاته في تحقيق الامن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة ومسار التنمية والاعمار في البلاد.
وجدد الرئيس التأكيد على الدور الالماني المهم في المنظومة الاوروبية، واهمية الانتقال من الدور الاغاثي الى مرحلة الدعم الاقتصادي، والانمائي، والتدخلات الاكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية.