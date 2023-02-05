وزير الأوقاف والإرشاد يصدر قرارًا بتشكيل مشيخة الإقراء ... قائمة بالاسماء

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 415

صدر بالعاصمة المؤقتة عدن، قرار معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، رقم (١٢) قضى بتشكيل مشيخة الإقراء اليمنية وتسمية أعضائها على النحو التالي:

1) أ.د عبد السلام مقبل عبده المجيدي رئيســـــاً.

2) د. مختار الخضر الرباش الهيثمي عضــــــواً.

3) د. صادق محمد عبد الله علي عضــــــواً.

4) د. محمد أحمد يحيى الأهدل عضــــــواً.

5) د. محمد عبد الله قائد الوائلي عضــــــواً.

6) د. عبد الله عبد القادر العيدروس عضــــــواً.

7) د. بسام عبد الملك عبد الحميد عضــــــواً.

8) د. محمد منصر عبد الهادي عضــــــواً.

9) د. عبده حسن محمد الفقيه عضــــــواً.

10) د. فيصل حسن علي الحفاشي عضــــــواً.

11) الشيخ/ محمد فتيني سليمان زبل عضــــــواً.

12) الشيخ/ مجدي محسن سعيد العسكري عضــــــواً.

13) الشيخ/ أحمد علي صالح السنامي عضــــــواً. كما صدر اليوم السبت قرار معالي الوزير رقم (13) بشأن تكليف فضيلة الشيخ المقرئ يحيى بن أحمد الحليلي مستشاراً لوزير الأوقاف والإرشاد لشؤون التحفيظ ومشيخة الإقراء.

وستتولى المشيخة عدة مهام أهمها: حصر وتصنيف الحفاظ المجازين بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم، وبالقراءات العشر الصغرى والكبرى، على مستوى الجمهورية، ومن يحق لهم منح الإجازات، والمصادقة على إجازات من يرغب من القراء في التصديق على إجازته، بعد إجراء الاختبارات المقررة من المشيخة،

كما ستقوم بالمشاركة في تنظيم كافة مسابقات القرآن الكريم على مستوى عموم محافظات الجمهورية اليمنية، بما فيها مسابقة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى اختبار المرشحين من مكاتب المحافظات للمشاركة في المسابقات الدولية وفق الضوابط الموضوعة وشروط كل مسابقة،

كما ستقوم المشيخة بدراسة الطلبات المحالة لها من الوزارة بشأن طباعة المصحف الشريف، أو أجزاء منه، بعد المراجعة والتثبت من موافقة المصحف للرسم العثماني، والضبط الأدائي، وبما يتوافق وينسجم مع أبرز طباعة مقررة من الجهات المعنية في العالم الإسلامي.