عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد لمناقشة جهود الوزارة في ترشيد الخطاب الديني وترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بوزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، الذي أطلعه على نشاط الوزارة، وخطة الوزارة للعام الجاري 2023م.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش، استمع المحرمي من الوزير إلى جهود الوزارة في توحيد وترشيد الخطاب الديني، والاهتمام بكتاب الله الكريم وحفظته، والحفاظ على الأوقاف وحمايتها، والترتيبات والإجراءات الجارية لموسم العمرة، والحج لهذا العام، بما يسهل على الحاج اليمني أداء فريضته بكل يسر وسهولة.

وأكد المحرمي على إبراز خطاب توعوي يهدف إلى مكافحة أي ظواهر تخل بالسلوك المجتمعي، أو تهدد استقراره، والوقوف ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وقال " نحن بحاجة لخطاب يرشد الجميع إلى طريق الصلاح والتآخي والتكاتف، وتضافر الجميع على تعزيز السلام والإخاء بين الناس"..

مؤكداً دعمه المستمر لجهود الوزارة، والمتابعة المتواصلة بما يسهم في إنجاح عملها.

من جانبه قدم وزير الأوقاف شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، على اهتمامه البالغ بأداء وزارة الأوقاف والإرشاد، ودعمه المستمر لإنجاح عملها..