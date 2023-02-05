وزير الأوقاف والإرشاد يصدر قرارًا بتشكيل مشيخة الإقراء ... قائمة بالاسماء عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد لمناقشة جهود الوزارة في ترشيد الخطاب الديني وترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام نساء في السعودية معرضات للسجن والغرامة بسبب انتشار ظاهرة جديدة فضائية ايرانية تكشف عن الراتب الشهري الذي تدفعه طهران لمليشيات الحوثي في اليمن موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للاندية.. الأهلي يصطدم بريال مدريد والهلال يواجه فلامنجو الاعلان عن وفاة برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق شاهد فيديو يوثق لحظة اسقاط المنطاد الصيني في سماء امريكا انتحار طفلين ''شنقا'' والشرطة تعتبر الحادثتين ''سابقة خطيرة في المجتمع اليمني'' خلال اسبوع فقط.. السعودية ترحل أكثر من 11 الف مخالف وتتوعد هؤلاء بالسجن 15 سنة وغرامة تصل الى مليون ريال سر بناء الأهرامات.. دراسة جديدة تجيب عن السؤال المحير
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بوزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، الذي أطلعه على نشاط الوزارة، وخطة الوزارة للعام الجاري 2023م.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار الرباش، استمع المحرمي من الوزير إلى جهود الوزارة في توحيد وترشيد الخطاب الديني، والاهتمام بكتاب الله الكريم وحفظته، والحفاظ على الأوقاف وحمايتها، والترتيبات والإجراءات الجارية لموسم العمرة، والحج لهذا العام، بما يسهل على الحاج اليمني أداء فريضته بكل يسر وسهولة.
وأكد المحرمي على إبراز خطاب توعوي يهدف إلى مكافحة أي ظواهر تخل بالسلوك المجتمعي، أو تهدد استقراره، والوقوف ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال " نحن بحاجة لخطاب يرشد الجميع إلى طريق الصلاح والتآخي والتكاتف، وتضافر الجميع على تعزيز السلام والإخاء بين الناس"..
مؤكداً دعمه المستمر لجهود الوزارة، والمتابعة المتواصلة بما يسهم في إنجاح عملها.
من جانبه قدم وزير الأوقاف شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، على اهتمامه البالغ بأداء وزارة الأوقاف والإرشاد، ودعمه المستمر لإنجاح عملها..