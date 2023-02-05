انتحار طفلين ''شنقا'' والشرطة تعتبر الحادثتين ''سابقة خطيرة في المجتمع اليمني''

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مساء السبت، عن تلقيها بلاغين بواقعتي انتحار طفلين في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال مصدر مسؤول بشرطة تعز في بيان صحفي، إن إدارة عام الشرطة تلقت البلاغ الأول عصر السبت بإقدام الطفل كريم عبدالكريم محمد (12 عاما) في حي الجمهوري- على الانتحار، عن طريق لف مقرمة (غطاء لرأس المراة) على رقبته أدت إلى وفاته.

وأشار المصدر، إلى أن أجهزة الأمن والمباحث باشرت فوراً الانتقال إلى مكان الواقعة بحضور الأدلة الجنائية، وتم عمل محاضر جمع الاستدلالات، وبحسب توجيه وكيل النيابة وبحضور أولياء الدم تم دفن الجثة.

كما تلقت الشرطة، بلاغاً آخر مغرب السبت، بقيام الحدث عمار خالد (16 عاما) يسكن حارة الدار بير باشا، على الانتحار عن طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة باب المطبخ في حوش المنزل مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأشارت الشرطة، إلى أنها، باشرت على الفور انتقال الأدلة الجنائية والأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة وعمل محضر معاينة وإيداع الجثة في ثلاجة مستشفى الثورة، في حين لا تزال القضية رهن المتابعة.

واعتبرت شرطة تعز، هاتين الحادثتين سابقة خطيرة في المجتمع تتطلب الوقوف أمامها بمسؤولية وحزم، كما تتطلب دراسة لتوصيف هذه الحالات وعمل الحلول والمعالجات اللازمة.