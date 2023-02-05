خلال اسبوع فقط.. السعودية ترحل أكثر من 11 الف مخالف وتتوعد هؤلاء بالسجن 15 سنة وغرامة تصل الى مليون ريال

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-واس

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 16288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك من 26 يناير حتى 1 فبراير 2023، أسفرت عن النتائج الآتية: "

- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16288 مخالفا، منهم 9343 مخالفا لنظام الإقامة، و4107 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2838 مخالفا لنظام العمل.

- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 488 شخصا، 63% منهم يمنيو الجنسية، و30% إثيوبيو الجنسية، و7% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 17 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

- ثالثا: تم ضبط 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 24246 وافدا مخالفا، منهم 22131 رجلا، و2115 امرأة.

- خامسا: تم إحالة 16624 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1754 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11552 مخالفا".

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.