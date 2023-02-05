أول رد صيني على إسقاط أمريكا منطاد تابع لها المجلس اليمني للتخصصات الطبية يفتتح فرعاً بمأرب ودراسة البورد في الزمالة اليمنية بتمويل الهلال الأحمر الكويتي.. افتتاح وتدشين 3 مشاريع صحية وحماية في مأرب بمشاركة 530 من الآبطال الصغار في رياضيات الفيدا اليمن يحصد المركز الأول مصر تحتضن الملتقى الدولي الخامس للإعلام الرياضي في مارس المقبل طيران اليمنية تعلن استئناف رحلاتها بين مطاري الريان وجدة “واتساب” يضيف ميزة جديدة تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمد بعيد روسيا تطالب أمريكا بالتوقف عن خطة لعبتها في دولة عربية بتكلفة تزيد عن 96 مليار.. تحضيرات لتدشين أنشاء مشروع استراتيجي في اليمن بدعم إمارتي الدكتوراة بامتياز للباحث "عبدالرحمن عمير" في البيولوجيا الصحية
افتتح المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية، اليوم، فرعاً له في محافظة مأرب، واعتماد هيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام، مراكز علمية طبية تابعة للمجلس لتأهيل مساق البورد في الزمالة اليمنية والماجستير التخصصي.
وأوضحت أمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين علي، أن افتتاح فرع للمجلس وبرامج التأهيل بمساق البورد في محافظة مأرب، يأتي استجابة للحاجة الملحة لدعم المستشفيات بالاستشاريين والتخصصات الطبية ليقدموا خدمات طبية بكفاءة وخبرة..
مؤكداً أن ذلك يمثل تغييراً جذرياً وإيجابياً في الأداء المتميز للقطاع الصحي بالمحافظة خاصة في ظل وجود كلية للطب بجامعة إقليم سبأ والتي ستحتاج مخرجاتها للتأهيل والتدريب في التخصصات.
من جانبهما، أكد نائبا رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور وجدي المخلافي والدكتور محمد هندروس، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي، أن افتتاح التدريب لمساق البورد التخصصي سيحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة بالمحافظة وسيوفر الكثير من الاختصاصيين في التخصصات المطلوبة.