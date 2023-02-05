المجلس اليمني للتخصصات الطبية يفتتح فرعاً بمأرب ودراسة البورد في الزمالة اليمنية

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية، اليوم، فرعاً له في محافظة مأرب، واعتماد هيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام، مراكز علمية طبية تابعة للمجلس لتأهيل مساق البورد في الزمالة اليمنية والماجستير التخصصي.

وأوضحت أمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين علي، أن افتتاح فرع للمجلس وبرامج التأهيل بمساق البورد في محافظة مأرب، يأتي استجابة للحاجة الملحة لدعم المستشفيات بالاستشاريين والتخصصات الطبية ليقدموا خدمات طبية بكفاءة وخبرة..

مؤكداً أن ذلك يمثل تغييراً جذرياً وإيجابياً في الأداء المتميز للقطاع الصحي بالمحافظة خاصة في ظل وجود كلية للطب بجامعة إقليم سبأ والتي ستحتاج مخرجاتها للتأهيل والتدريب في التخصصات.

من جانبهما، أكد نائبا رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور وجدي المخلافي والدكتور محمد هندروس، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي، أن افتتاح التدريب لمساق البورد التخصصي سيحدث نقلة نوعية لقطاع الصحة بالمحافظة وسيوفر الكثير من الاختصاصيين في التخصصات المطلوبة.