بتمويل الهلال الأحمر الكويتي.. افتتاح وتدشين 3 مشاريع صحية وحماية في مأرب

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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جرى اليوم في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب افتتاح وتدشين ثلاثة مشاريع صحية وحماية نفذتها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة بتمويل الهلال الأحمر الكويتي.

حيث افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون مبنى المركز الصحي في منطقة آل مثنى بمديرية الوادي المكون من طابق واحد ويضم غرف عيادات وصيدلية ومرافق أخرى، البالغ كلفة بنائه وتأثيثه 300 ألف ريال سعودي.

واستمعا من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي، إلى شرح عن أهمية هذا المركز الصحي الذي سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من النازحين والمجتمع المضيف في المنطقة، من خلال الكادر الصحي الذي عينه مكتب الصحة للعمل فيه.

كما دشن الوكيل مفتاح والعون في مستشفى كرى العام ومعهما مدير عام مكتب الصحة، المخيم الطبي المجاني في مجال المسالك البولية والذي تنفذه مؤسسة استجابة بالتعاون مع المستشفى بتمويل الهلال الأحمر الكويتي.

واستمع الوكيل ومرافقوه من مدير عام المستشفى الدكتور لؤي سليمان ونوابه إلى شرح عن المخيم وما فيه من عيادات للكشف والتشخيص وغرف عمليات جراحية وأسرة رقود، لتمكين الفريق الطبي من إجراء أكثر من 100 عملية جراحية، وخدمات الكشف والتشخيص والعلاج المجاني لأكثر من 400 حالة مرضية أغلبهم من النازحين لتخفيف معاناتهم من المرض وتكاليف العلاج وإجراء العملية التي تثقل كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الكثير منهم على تحملها.

كما افتتح الوكيل مفتاح والعون في منطقة المطار بمديرية المدينة مبنى مركز رعاية وتأهيل الأيتام، المكون من طابقين، استمعا من القائمين عليه إلى شرح عن خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب التي سيقدمها للأطفال الأيتام وأسرهم، بمعدل 400 مستفيد سنويا..

واطلعا على ما يحتويه من معامل وقاعات تدريب وتأهيل وتجهيزات للأيتام وتشمل معامل حاسوب ومعامل تنمية المهارات التعليمية، وأخرى لأسرهم في مجالات " الخياطة والتفصيل، الكوافير، صيانة الجوال، وصناعة المعجنات"، بما يمكن أسر الأيتام من اكتساب مهن وحرف تساعدهم في تحسين سبل العيش ومستوى الدخل.