بمشاركة 530 من الآبطال الصغار في رياضيات الفيدا اليمن يحصد المركز الأول

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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حصد ممثل اليمن ” البراء محمد “ المركز الأول في مسابقة رياضيات "الفيدا" للحساب الذهني والتي نظمتها مؤسسة " #Vedic_Math " في محافظة المنصورة جمهورية مصر العربية ، والذي شارك فيها 530 طالب وطالبة.

حيث تمكن الموهوب الصغير من حل 150 مسألة في رياضيات الضرب المعقد باستخدام تقنيات “ الفيدا ” وبوقت زمني استغرق 8 دقائق فقط ، وبفارق ضئيل جداً عن زميلته الموهوبة الصغيرة “رفا محمد” والتي بدورها حققت المركز الثاني رافعة كأس المركز الثاني ، بينما حققتا الموهوبتين الصغيرتين “ أنهار طارق” ”وحلا خليل“ المركزين الرابع والخامس على التوالي ومحققتا ميدالية وأوسكار.

هذا وقد كان وصول أنهار ورفا وحلا برفقة مدرستهن الأستاذة عفاف أحمد إلى مطار القاهرة الدولي مساء يوم الأربعاء الماضي وكان في استقبالهن المهندس خالد هزاع الحمدي والذي بدوره جهز لهن السكن ورافقهن في زيارتهن يوم الخميس الماضي إلى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني والأستاذ نبيل شمسان محافظ محافظة تعز ، وفي صبيحة الأمس توجه الفريق وبرفقة المهندس خالد إلى محافظة المنصورة والذي أصر على البقاء بالقرب منهن حتى حقق هذا الإنجاز .

هذا اعتبر الكثير من اليمنين أن هذا المنجز علامة مشرقة لليمن عامة ولمحافظة تعز ، فضلاً عن مدرسة الشهيدة نعمة رسام على وجه الخصوص ، حيث وان ” البراء ،، ورفا ،، وأنهار ،، وحلا “ والذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة قدموا من بلاد دمرتها الحرب ، حاملين في جعبتهم الكثير من الإبداع رغم الحرب والكوفيد والإضراب ، تاركين خلفهم الكثير من تلك المآسي ، ولم يثنيهن تعبُ السنين ، ولا مشقة الطريق الوعرة والمفخخة ، حتی وصلين إلى جمهورية مصر العربية بعد مشقة وعذاب ، وسعين ومعهن البراء جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم فكان شرف التفوق حليفهم ، ليرفعين رفقة زميلهن البراء إسم اليمن عالياً ومن بين 530 متسابق ومتسابقة ، وبتشجيع مستمر ومتابعة متواصلة من مديرة المدرسة الاستاذة رجاء الدبعي ومدربة الفريق الأستاذة عفاف أحمد واللتان كان لهن الفضل بعد الله عز وجل في تحقيق هذا الإنجاز .

واعتبر الكثير من اليمنين أن هذا المنجز علامة مشرقة لليمن عامة ولمحافظة تعز ، فضلاً عن مدرسة الشهيدة نعمة رسام على وجه الخصوص، متمنيةً لها مزيداً من التألق والنجاح ورفع راية البلاد عالياً في المحافل الدولية.

هذا وفي حفل الختام أستلم البراء كأس المركز الأول ورفا كأس المركز الثاني إلى جانب شهادات التكريم وكذا سلمت مداليات المركز الرابع والخامس مع شهادات الأوسكار للمستابقتين أنهار وحلا ،، هذا وبدوره وجه الأستاذ حمدان سيد احمد مؤسس البرنامج ، شهادة شكر وتقدير للأستاذة رجاء الدبعي مديرة مدرسة الشهيدة نعمة رسام ، لمشاركتها في فعاليات البطولة.