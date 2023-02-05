مصر تحتضن الملتقى الدولي الخامس للإعلام الرياضي في مارس المقبل

الأحد 05 فبراير-شباط 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تواصل اللجنة المنظمة للملتقى الدولي الخامس عملها على قدم وساق ، حيث تقوم بتجهيز وإعداد قائمة بالمستحقين للحصول على تأشيرات الدخول ، بالإضافة إلى تنسيق إقامة المشاركين والعمل على استقبالهم بالضيافة التي يستحقونها ، كما هي الخطوط العريضة لآلية استقبال المشاركين.

من مطار القاهرة الدولي إلى محل إقامتهم وتأمين جميع احتياجاتهم كما هو متعارف عليه في الملتقيات الدولية التي ينظمها النادي الدولي. وقال النادي الدولي للإعلام الرياضي في بيان صحفي ، إن لجنة السكرتارية تلقت طلبات من 93 مشاركا من مختلف دول العالم ، من بينها اليمن ، للمشاركة في الملتقى الإعلامي الخامس "صناعة الإعلام الشامل في عصر الثورة الإلكترونية" الذي تستضيفه العاصمة المصرية خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس المقبل .

في تأكيد واضح للقبول والترحيب الذي تتمتع به أنشطة النادي الدولي لدى منتسبي الاعلام الرياضي بمختلف جوانبه.

وعينت اللجنة التنفيذية للنادي الاعلامي والمحلل الرياضي المصري المعروف أحمد شوبير رئيساً للجنة المنظمة للملتقى الدولي الخامس وتشكلت اللجنة المنظمة ، ووليد عبد السلام مديراً للمنتدى ، وأيمن مختار رئيساً للجنة سكرتارية خديجة.

سلمان منسقا عاما للحدث ، وعبدالله ياسين رئيسا للجنة الاسكان والاستقبال ، ومهدي مزوغي رئيسا للمنتدى العام للعلاقات ، واياد محمد منسقا للشؤون الإعلامية. ورفعت اللجنة المنظمة للحدث آلية الملتقى في نسخته الخامسة ، حيث أحدثت تغييراً شاملاً في محاضرات الملتقى ، والتي ستتخذ طابعاً عملياً أكثر من النظرية ، نظراً لأهمية هذا الأمر في تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة.

كما سيُطلب من المشاركين عبر الملتقى تقديم عمل منتَج من المشاركين سيتم عرضه في اليوم الأخير ، وتقييم أفضل مشاركة ، وتخصيص جائزة لهذا العمل ، حيث سيكون متاحًا للجميع من اليوم الأول لالتقاط الصور. ومقاطع الفيديو من خلال الزيارات والفعاليات المصاحبة ، ثم تقديم تقرير مصور للجنة المسؤولة والتي بدورها ستختار أفضل الأعمال وتكريمها من قبل راعي الحفل في اليوم الختامي من فعالية الملتقى .