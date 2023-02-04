طيران اليمنية تعلن استئناف رحلاتها بين مطاري الريان وجدة

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الشركة اليمنية للخطوط الجوية استئناف رحلاتها بين مطاري الريان الدولي بالمكلا محافظة حضرموت وجدة الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها إن رحلة طيران اليمنية وصلت إلى مطار الريان بالمكلا قادمة من جدة عند الساعة الـ 12 ظهرًا وعلى متنها نحو 100 راكب، وستقلع إلى مطار جدة عند الساعة الـ 5,30 عصرًا بمشيئة الله وعلى متنها 103 راكبًا.

وفي السياق وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، قيادة مطار الريان ومكتب اليمنية بالمكلا باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح وصول الرحلة وتسهيل إجراءات وصول ومغادرة الركاب.

وكان في استقبال الرحلة بمطار الريان الدولي مدير عام المطار المهندس أنيس باصويطين، ومدير الخطوط الجوية اليمنية لمنطقه المكلا والساحل وليد فلهوم.

ووصل على متن الطائرة تدشينًا لهذه الرحلة نائب مدير عام الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة.

واعتمدت الخطوط الجوية اليمنية رحلة أسبوعية من مطار جدة إلى مطار الريان كل يوم سبت.

وأكد بن ماضي، أهمية عودة استئناف رحلات طيران اليمنية بين مطاري الريان وجدة، في إطار مساعي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لعودة استئناف بقية الرحلات للتخفيف عن المواطنين.