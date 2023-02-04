طيران اليمنية تعلن استئناف رحلاتها بين مطاري الريان وجدة “واتساب” يضيف ميزة جديدة تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمد بعيد روسيا تطالب أمريكا بالتوقف عن خطة لعبتها في دولة عربية بتكلفة تزيد عن 96 مليار.. تحضيرات لتدشين أنشاء مشروع استراتيجي في اليمن بدعم إمارتي الدكتوراة بامتياز للباحث "عبدالرحمن عمير" في البيولوجيا الصحية الحوثي يواصل حصاره لـ «رازح»والشرعية تدين وتوجه طلبا للمجتمع الدولي رسالة عاجلة إلى الحكومة الشرعية والتحالف من موظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرة الميليشيات لجنة عسكرية تزور محور الرزامات بمحافظة صعدة وتشهد عرضا عسكريا إشهار تكتل الصحفيين والإعلاميين والكتاب بمحافظة حضرموت دفع مبالغ وقصات شعر معينة.. جماعة الحوثي تفرض قيودا جديدة وغريبة على المسافرين
في خطوةٍ جديدةٍ من شأنها مساعدة مستخدمي “واتساب”، بدأ تطبيق التواصل الفوري في اختبار ميزة جديدة، تستخدم منذ أمد بعيد في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.
– “واتساب” يضيف ميزة جديدة
وفقاً لموقع “WabetaInfo” التقني، الذي يتابع أخبار “واتساب” أولاً بأول، فإن التطبيق أطلق ميزة الرسالة المثبتة في النسخة التجريبية “بيتا”.
وأشار الموقع إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين إيجاد الرسائل المهمة في الدردشات، موضحاً أنه في حالة قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة مع مستخدم آخر أو داخل مجموعة، وكان المستخدم الآخر يستعمل نسخة قديمة من التطبيق، فإنه لن يرى الرسالة المثبتة.
وقال الموقع: “عوضاً عن الرسالة المثبتة ستظهر أمامه رسالة تقول له إن أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب”.
وذكر الموقع أن الخدمة الجديدة تساعد في تحسين التنظيم في المجموعات، التي يصعب فيها تتتبع الرسائل خاصة من كان عدد المشتركين فيها كبيراً.
والرسائل المثبتة ممكن أن تكون مثل تنبيه مهم إلى أعضاء المجموعة، يريد المشرفون عليها بقاءه لمدة طويلة، بحيث لا يختفي تحت جبل الرسائل المتراكمة من المستخدمين.
وكشف الموقع أن الخدمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في التحديث الجديد للتطبيق.
والجدير ذكره أن خدمة الرسالة المثبتة موجودة منذ وقت طويل في تطبيق التواصل الفوري المنافس “تليغرام”، كما أنها جزء أساسي في منصات شبكات التواصل مثل “فيسبوك”، و”تويتر”.