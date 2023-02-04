“واتساب” يضيف ميزة جديدة تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمد بعيد

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في خطوةٍ جديدةٍ من شأنها مساعدة مستخدمي “واتساب”، بدأ تطبيق التواصل الفوري في اختبار ميزة جديدة، تستخدم منذ أمد بعيد في شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.



– “واتساب” يضيف ميزة جديدة

وفقاً لموقع “WabetaInfo” التقني، الذي يتابع أخبار “واتساب” أولاً بأول، فإن التطبيق أطلق ميزة الرسالة المثبتة في النسخة التجريبية “بيتا”.

وأشار الموقع إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين إيجاد الرسائل المهمة في الدردشات، موضحاً أنه في حالة قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة مع مستخدم آخر أو داخل مجموعة، وكان المستخدم الآخر يستعمل نسخة قديمة من التطبيق، فإنه لن يرى الرسالة المثبتة.

وقال الموقع: “عوضاً عن الرسالة المثبتة ستظهر أمامه رسالة تقول له إن أحدهم قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب”.

وذكر الموقع أن الخدمة الجديدة تساعد في تحسين التنظيم في المجموعات، التي يصعب فيها تتتبع الرسائل خاصة من كان عدد المشتركين فيها كبيراً.

والرسائل المثبتة ممكن أن تكون مثل تنبيه مهم إلى أعضاء المجموعة، يريد المشرفون عليها بقاءه لمدة طويلة، بحيث لا يختفي تحت جبل الرسائل المتراكمة من المستخدمين.

وكشف الموقع أن الخدمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في التحديث الجديد للتطبيق.

والجدير ذكره أن خدمة الرسالة المثبتة موجودة منذ وقت طويل في تطبيق التواصل الفوري المنافس “تليغرام”، كما أنها جزء أساسي في منصات شبكات التواصل مثل “فيسبوك”، و”تويتر”.