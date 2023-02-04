بتكلفة تزيد عن 96  مليار.. تحضيرات لتدشين أنشاء مشروع استراتيجي في اليمن بدعم إمارتي

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن اليمن عن مشروع لإنشاء سد استراتيجي في محافظة أبين جنوبي البلاد، بتكلفة 78 مليون دولار، بدعم من الإمارات.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن " رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتمع الخميس الماضي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بوزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري واستمع لتقرير بشأن التحضيرات الجارية لتدشين العمل بمشروع سد حسان الاستراتيجي في محافظة أبين (جنوب)".

وأشارت الوكالة، إلى أن" تكلفة المرحلة الأولى من السد تبلغ 78 مليون دولار، بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي".

ومن شأن المشروع الحيوي، بحسب الوكالة، "إحداث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن".

في السياق ذاته قال مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة أبين حسين الهيثمي للأناضول، إن للسد "أهمية بالغة من شأنها زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإحداث نقلة نوعية في دلتا أبين التي تعد أهم وأكبر السلال الغذائية في اليمن".

وأضاف أن السد من شأنه " رفع المخزون المائي في حوض أبين، الذي يغذي المحافظة والعاصمة عدن".

وأردف الهيثمي، أنه " بإنشاء السد نستطيع التحكم بالفيضانات المتدفقة عبر وادي حسان، (أشد أودية الجمهورية اليمنية انحدارًا)، وري معظم الاراضي الزراعية الواقعة في نطاقه، مشيرًا إلى سعته التخزينية تزيد عن 19.5مليون متر مكعب، ويروي 22.000 ألف فدان".

ولفت الهيثمي إلى أن "الاتفاقية اليمنية الإماراتية لإنشاء سد حسان تم التوقيع عليها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأن العمل في بناء السد سيبدأ في فبراير/ شباط الجاري".

وحسب تقارير أممية، فإن 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه.