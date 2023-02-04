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نال الباحث، عبدالرحمن عمير، درجة الدكتوراة بامتياز في البيولوجيا الصحية، من جامعة "ابن الطفيل"، عن رسالته الموسومة " Etude De L'éta De Stress, De Satisfaction de vie Et De Résistance, Ainsi Que Leurs facteurs Déterminants, Chez des Etudiants Yéménites Résidants Au Maroc".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من، البروفسور عادل الشلح رئيسا، والبروفيسور يونس طبوز عضوا، والبروفيسور يوسف الماديحي عضوا، والبروفيسور. عوين محجوب عضوا، والبروفيسور مولاي بالعربي واحيدي عضوا، والبروفيسور محمد العمري عضوا، والبروفيسور عبدالرزاق الخدماوي مشرفا وعضوا.