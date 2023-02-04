الحوثي يواصل حصاره لـ «رازح»والشرعية تدين وتوجه طلبا للمجتمع الدولي

السبت 04 فبراير-شباط 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف وزير الإعلام بالمجلس الرئاسي اليمني معمر الإيراني، أن مليشيات الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في محافظة صعدة.

وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن اليمن يدين ويستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي بتسيير حملة عسكرية مكونة من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على عزلة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة، وفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات.

إعدام 16 من أبناء المحافظة

وأكد أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمنًا باهظًا للإرهاب الحوثي، وعانت ولا تزال الأمرين من سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية.

اليمن يطالب المجتمع الدولي بردع الحوثي

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة.



في السياق ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (السبت) حصار مليشيا الحوثي لعزلة بركان بمديرية رازح شرق محافظة صعدة منذ 3 أيام لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات بقوة السلاح، معربة عن استنكارها لذلك العمل الإجرامي.

وقالت الشبكة في بيان: «نتابع بقلق بالغ الحملات المسعورة والهستيرية التي تنفذها المليشيا الحوثية بحق المدنيين من أبناء عزلة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة»، موضحة أن الصمت الدولي عن الممارسات البشعة والاختطاف والاعتقال المستمر لليوم الرابع على التوالي من قبل المجتمع الدولي غير مبرر. ‏

وأشارت إلى أن آخر تلك الجرائم إعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية وغير قانونية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر العام الماضي، معتبرة أن هذه الأحكام تأتي ضمن مخطط توظفه المليشيا لإبادة الشعب اليمني.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي يسلطها الحوثي على رقابهم، وممارسة ضغط حقيقية لإلغاء تلك الأحكام والحيلولة دون تنفيذها ووقف التوسع في إصدار الأحكام التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات الحوثية) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على المليشيا للإفراج عنهم وكافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين.

وجاء البيان بعد ساعات من إصدار الحكومة اليمنية بيانا أكدت فيه إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام الحوثي على تسيير حملة عسكرية من عشرات الدوريات إلى عزلة بركان بمديرية رازح بمحافظة صعدة، مؤكدة أن مدير المديرية المعين من الحوثيين تنصل من اتفاق سابق مع المواطنين بشأن رفع النفايات ووقف إفراغها في أراضيهم، إذ انتهت المهلة ولم تلتزم المليشيا بتعهداتها للوسطاء وهو ما دفع بالمواطنين لاعتراض شاحنة نقل النفايات ومنعها من تفريغ حمولتها في المنطقة، لتصر المليشيا على جريمتها وتحاصر المنطقة بعشرات الدوريات.



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